調查指街招招租多與事實不符　團體籲訂立租賃指引

市民欲覓租盤，通常會透過上網搜尋，但對於無法支付電腦費或不懂得使用互聯網的基層人士而言，透過街招尋找房屋是其中一個途徑。葵涌劏房居民大聯盟今年8月10日至9月10日期間，在區內收集了42張出租單位的街招，成功聯絡到32張街招的招租人士，當中有11個租盤已租出，即整體只有50%街招可提供有效資訊。

調查指出，成功聯絡的招租人士中，有21人(50%)是業主，11人(26%)是地產中介，當中一半人不願意在電話中回答單位須收取按金及上期的金額，有12名業主表明只收取一個月按金；反而11名地產中介中，有6人表示須收取兩個月按金，即「兩按一上」。換言之，基層人士如透過地產中介尋找租盤，其租屋成本很可能較直接聯繫業主高。

水電費方面，聯盟成員吳堃廉稱，分別有一半放盤人不願透過電話回答租住單位時如何收取水電費；12%放盤人會收取比水務署標準高79%至89%的水費，另有12%人會收取比中電公司標準高70%至一倍的電費，反映濫收水電費問題仍然嚴重。

租戶梁先生指，自己曾嘗試透過街招覓租盤，批評街招租盤與描述的不符，以「低層、清靜」等字詞作招徠，待實際「睇樓」時卻是另一回事。他又說，這些出租單位通常樓齡大，部分更一個單位劏成5間單位，有漏水及牆身裂痕等問題。

聯盟成員丘梓蕙指，調查顯示葵興區租務市場資訊透明度低，基層市民亦難以透過電話查詢到街招租盤資訊，地產經紀收取的「兩按一上」及代理佣金亦加重基層租客的經濟負擔。聯盟呼籲，地產代理監管局訂立清晰的租賃樓盤指引，加強保障租客知情權及法律權利。