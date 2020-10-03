律政司放生虐畜狂徒　愛協促停用非動物法專長外判律師

深井有30隻動物被殘暴掟落街，律政司早前決定不起訴被捕人。

今年2月深井豪景花園有30隻動物被掟落街致死傷，警方拘捕2名涉事單位住客後，律政司決定不就案件提出起訴，令全城嘩然，更揭示本港動物權益法例嚴重漏洞。香港愛護動物協會主席關家穎今早(3日)在電台節目表示，現行動物福利法例的檢控門檻過高，加上執法部門在調查及檢控時欠缺專家支援，部分案件未能獲得充足法律考慮。

關指出，現時本港至少有10條與保障動物福利有關的法例，但針對防止虐待動物的法例只有1條，其檢控門檻亦過高。她又稱，協會每年收到約900宗虐待動物投訴，卻只能把當中約60宗提交警方立案跟進，可見市民有舉報意識，但當案件交予執法部門後，只有小量案件最後會檢控，法庭判處的刑罰也未見能帶來阻嚇力。

她認為，動物法例是一個專門領域，政府應參考國外例子，設立一個中央諮詢機構，讓執法部門在跟進虐待動物案件時，能向一個包括動物福利專家組成的小組徵詢意見，並希望律政司停止使用對動物法律沒有專門知識的外判律師處理案件。

政府去年進行第169章《防止殘酷對待動物條例》修訂的公眾諮詢，她稱認同政府加入了包括「謹慎責任」的積極措施，但希望政府在正式草擬修訂內容時，能加入更明確細則，如要求主人在可行的情況下，為所有寵物植入晶片，亦可參考外國例子，如有城市規定如狗主3天不遛狗或主人任由寵物走失，均需繳交罰款。