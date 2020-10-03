如政府收地建屋　清水灣鄉村俱樂部主席稱會配合　

有高球團體指高爾夫球場在土地議題上「首當其衝成受害者」。

港府早前決定收回粉嶺高爾夫球場部分土地興建房屋，同樣正享免地價或象徵式地價的私人體育會清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎向媒體透露，若政府無計可施要急召收地，他會配合。但他認為俱樂部位置偏遠、又要配合海水化淡等高成本措施，預料政府未必會選其用址。有高球團體表示指現時高球場少，希望政府能平衡發展需要。

現時佔地130公頃、位於西貢清水灣半島的清水灣鄉村俱樂部，是現時27幅正享免地價或象徵式地價的私人體育會土地之一，早前政府已劃一將到期日訂為2026或27年，再檢討續租事宜。清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎表示，若香港真是到這地步，要動用此地，他們不應該爭議收不收這塊地。

儘管政府允許續約，屆時仍會收取市值三分之一的地價，並每次續租15年，亦要達到向合資格外界團體開放3成體育及康樂設施，每月最少與體育團體合辦240個活動時數的體育活動讓公眾參加等條件。王表示，已預視可能被加租，亦會要視乎租金水平是否可以承受，如要繳二分之一市值地價亦感吃力。

香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂指，理解有需要收地作其他發展，但形容高爾夫球場在土地議題上「首當其衝成受害者」，疫情期間出現訂場爆滿情況，代表本港其實有不少人打波，他估計高爾夫球愛好者有15萬人，但現時公眾練習球場只有大埔、屯門、白石、奧運，連同私人會所共有約6個。

他又指，過往曾有練習場改為公園，但使用率低，若政府在約滿後要收取市值三分之一地價，相信會令不少地方無法承擔租金而倒閉，加上了解有地產商打算收回地方發展樓盤，高爾夫球場將少之有少。他理解政府有需要使用部分用地興建停車場，但希望能平衡需要，延續這體育活動。