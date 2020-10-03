更換管理公司行新措施惹爭議　兆安苑居民私家車堵塞表不滿

昨日（2日）屯門兆安苑有居民駕車返家時，在新設置的2部八達通閘機受阻，在對講機要求控制室保安開閘，對方拒絕要求他們拍八達通入閘，消息傳開後，眾車主認為管理公司是收買路錢，晚上11時許，屯門兆安苑有十數名車主在閘機外抗議，另有居民駕駛私家車堵塞該2部閘機表示不滿，期間造成交通阻塞；期間有使用同一道路往安定邨的司機表示不滿。

據悉，閘口位於安定邨，前往安定邨及兆安苑車輛共用同一大閘。過往兆安苑居民的車輛，駛經該閘口時，出示一張「泊車紙」核實車牌資料，保安員會以人手方式開閘，讓其進入兆安苑停車場。惟昨日管理公司作出改變，不接受「泊車紙」，改為使用八達通收費，惹起兆安苑停車場的租戶不滿。

至今日（3日）凌晨零時許，有兩輛私家車堵塞在安定邨閘口位置，警方到場了解事件後，兆安苑居民同意開放一部閘機給駕駛人士往安定邨方向。至凌晨1時許，管理公司暫時同意開放一邊車閘給兆安苑居民的車輛出入，現場堵塞閘機私家車已經離開。

當區區議員林頌鎧表示，該條行車道路過往不設閘機居民駕車回家時無阻無擋，停車場管理公司設立八達通閘機，而且管理公司拒絕停車場租戶免拍卡入閘，居民回家必須要用八達通繳付買路錢才能將車駛入停車場。