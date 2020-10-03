網傳滿65歲可排隊領現金券 百佳﹕由社福機構甄選合資格人士

早前百佳超級市場申請第二期保就業計劃，政府要求於9月至11月接受補貼期間回饋市民，網上流傳凡年滿65歲，可到指定社福機構排隊領取百佳回饋計劃中的現金食物券，百佳今日(3日)表示，現金食物券將經由社福機構直接甄選，毋須申請及排隊輪候，籲公眾提高警覺。

百佳今日於社交媒體發文表示，近日有人於網上流傳，公眾人士凡年滿65歲可到指定社福機構排隊領取現金食物券，呼籲公眾提高警覺。百佳續指，所有現金食物券均經由合作社福機構直接評估服務對象需要，並代為派發予合資格的有需要人士，受惠者毋須申請及排隊輪候，惟現金食物券現正籌備當中，派發詳情將於稍後公布。

百佳早前申請第二期保就業計劃，獲批1.61億港元，其後推出的回饋計劃涉8100萬港元，包括惠贈弱勢社群的現金食物券、贈予市民的現金券及給予前線員工的獎勵，當中現金食物券將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200港元，預計受惠人數逾20萬，總額近4100萬港元。