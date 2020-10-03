保就業一完即炒人 工會批計劃有漏洞

補貼僱主支付6至8月工資的第1期保就業計劃剛完結，有零售業員工表示，9月隨即遭解僱。2工會接獲合共4百多宗與保就業計劃相關的求助，大部分涉及被迫放無薪假或減薪，工會批評計劃有漏洞，促政府改用實名制，藉強積金紀錄，進一步監察僱主如何發放工資津貼予員工，真正做到保就業。

有從事零售業10多年的員工稱，疫情下公司生意愈做愈差，僱主有參與第一期保就業計劃，原以為能保住工作，惟第一期計劃一完，剛踏入9月，她和幾位同事遭即時解僱。該員工指僱主於8月初招請一批合約期至11月底的兼職員工，又在9月頭解僱大批年資長的舊員工，認為僱主早有預謀，為裁員鋪路。

職工盟表示，自6月至今收到300多宗求助，當中2成多涉及裁員。主席吳敏兒斥計劃只計人頭是漏洞，助長僱主領取補貼後，仍可要求員工減薪或放無薪假。她又說，對於部分年資較長、人工較高的僱員，僱主會改聘人工較低的人代之。

工聯會勞工服務中心亦稱，收到100多宗相關投訴，理事長黃國指強積金有準確而清晰的紀錄，從供款可計算到每名員工薪金，促政府不應只看支薪總額和數人頭，應改為採用實名制。