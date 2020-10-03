屯公隔音屏工程遇300項補償　路政署用新工程合約解決致零糾紛

本港道路錯綜複雜，工程期間易遇到難題，有關合約的補償事項糾紛難免發生。路政署輆下的「屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程」施工的4年多期間，曾遇近300項與合約內容不同的補償事項，但透過「新工程合約」模式，成功在無工程糾紛下完工。有關項目今年6月獲英國土木工程師學會轄下的「新工程合約」組織頒發運輸工程項目大獎，得到國際肯定。

運輸及房屋局局長陳帆在其網誌撰文，指港府近10年致力推動「新工程合約」模式，在傳統工務工程合約模式中，若遇上事前未知風險，如工程空間狹小和繁雜的地下管道引致的施工困難等，一般要由承建商獨力承擔，承建商或因該類不確定因素，出現工程糾紛或提高投標價格。

陳指出，「新工程合約」模式下，工務部門與工程團隊將共同管理及分擔風險，應對因未知風險引發的工程改動、即工程合約內提到的補償事項，減少出現工程糾紛的機會。其中今年3月竣工的「屯門公路（市中心段）加建隔音屏障工程」則成功在施工期間達成零糾紛。

他表示，該項出現了近300項補償事項，但透過「新工程合約」模式的風險預警機制，工程團隊合共舉行了48次緩解風險會議，商討預期需處理的預警事項，最終85%的補償項目能在3個月內實行，其餘亦全數在竣工前處理，令整個項目在核准工程預算內順利完成。