網民熱話：私家車行錯路後退險撞車　野蠻女反怨人「跟車太貼」

不少駕駛者在行駛期間行錯路，情急下都會做些危險動作而不自知。今日(3日)網片上就瘋傳一條車Cam片，有私家車行駛時疑發現行錯路，於後退期間險撞隨後車輛，雖然事件有驚無險，不過兩名女乘客的態度，卻令網民熱話討論。

片段由卓卓於今日凌晨上載於Facebook群組「馬路的事討論區」，片段開始，駕車的事主駛至只有單線單程行車的郊野路段，期間前面一架藍色私家車突然停駛，更入後波向後退，事主見私家車迎面而至，已即時停車，直至對方愈退愈後，險撞向事主車頭，事主才響按提醒。

片段之後跳至前後車兩批人落車理論，藍車上一名身穿白衣的女乘客指摘事主，「人哋已經響按褪後，你仲行咁近」，又語帶挑釁說，「依家叫你走你走唔走？」隨後另一名身穿灰衣的女子亦加入，「其實你一定唔啱，你跟車太貼，我哋褪後亦有響按」，事主反駁對方並未有響按，響聲只是後波的提示聲，又指若對方不滿，可報警處理。

網民看過片段後，都狠批兩名女子態度，更懷疑她們並未持有駕駛執照，「出聲嗰啲都唔知有冇車牌，好彩撞唔到，撞咗就輸梗」、「停咗都可以話人跟車太貼？」亦有人不滿女子的說話態度，「仲要叉起條腰」，又盛讚事主「真係好好修養」，建議事主「其實唔使理論喇！佢覺得錯又點會做，做得出嘅又點會話自己衰！交條片去交通部判斷喇！」

網民有話說

Tony Siu：極品港女

黃噤噤：公路入錯線咁係咪都係惡就可以...

葉利美：哈哈跟車太貼，佢褪後車，係佢褪車太貼，仲落車兇人

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