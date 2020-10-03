25名高小學生獲頒「閃耀之星」　每人得$6000獎學金

資優教育基金主辦「閃耀之星」才華拓展獎學金，今日(3日)舉行頒獎禮，獎勵25名在學術、體育及數理等不同範疇表現優秀的高小學生，助其發展潛能，擴闊視野，每人獲獎學金6000港元，合共派發15萬港元。中華傳道會許大同學校的小六生梁曉靜，在奧數方面表現卓越，成功入圍，4年前從廣東來港的她，只會26個英文字母，但憑著堅毅的精神，解決生活上各種困難，更在奧數上發揮天分，獲得全港性比賽的冠軍。

來自基層家庭的曉靜表示，當初來港時，在英文及繁體字方面皆未能適應，在其數學老師的啟蒙下，接觸奧數並解決難題，每次比賽更會訂立目標以自我鞭策，積極樂觀的她明白，要以「持之以恒，努力不懈」的態度，迎接生活上的難題。

現為拉丁舞香港代表隊之一的羅心怡，在姐姐的薰陶下愛上拉丁舞。活潑、貪靚的她，2016年起連續4年奪得在拉丁獨舞5項(7至10歲組)全港總冠軍。她多才多藝，除了拉丁舞，也有學習體操、古箏等，投放私人時間練習，勤儉刻苦，她笑言，夢想是成為體操老師。

作為頒獎嘉賓的教育局局長楊潤雄上台致詞時稱，政府在2016年成立「資優教育基金」，已投放16億港元培育人才。另外，他又提到，上星期中小學全面復課後，整體運作大致暢順，會持續觀察疫情進展，進一步放寬至全日上課，跨境學童方面，當局正與內地商討，在兩地疫情可控及有充足防疫配套下，讓一部分學生先來港上課。