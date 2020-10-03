特朗普染疫：美國庚子年魔咒　堪輿學家指總統多災多難

新冠肺炎疫情在全球持續，美國總統特朗普亦不幸染疫，適逢今年是庚子年，回顧歷史，庚子年都會伴隨重大災難或歷史轉折，不少美國總統在庚子年遇上意外、患病或遇剌，導致不能完任。有堪輿學家直指庚子年不利西方國家，領導人更會首當其衝，運程更差，影響健康及施政。

翻查歷史，庚子年對美國元首影響甚大，其中屬庚子年的1840年，當年任職總統的哈里森，有傳在就職典禮時染上感冒，及後肺炎身亡；麥金萊在1900年獲連任，當年亦是庚子年，惟翌年遇刺身亡；1960年也是庚子年，當年當選的甘迺迪任內便遇刺身亡；至今年的庚子年，特朗普與夫人梅拉妮亞則證實感染新冠肺炎。

「神仙難過豬鼠年，其實都可以話『西方難過庚子年』。」堪輿學家周漢明表示，中國傳統曆法中天干地支的五個子年，甲子年、丙子年、戊子年、庚子年及壬子年，皆不利西方國家，美國當然身受其害。他指出，歷屆美國總統入住的白宮五行屬金，金生水，會洩氣，若領導人本身氣運強勢可順勢洩走衰氣，但現任美國總統特朗普運勢稍弱，因此會影響美國風水，而至當事人身體、施政及整體運程方面都會比較差；而且白宮坐南向北，每逢「子年」都會犯太歲，今年更是坐「病符」向「太歲」，「太歲星」在術數天文屬木星，木星會影響政治人物、民生及疾病，「啲衰運會走埋一齊，領導人更加會首當其衝。」

另一堪輿學家李丞責則稱，風水術數中地支「子」代表方位的正北，乃是帝王星、政權的象徵；「庚」屬金，代表斧頭、開墾、傷亡等，「庚」在「子」之上，表示帝座及帝星會受影響，「『庚金』出頭，天干金反生地支水即逆運，有大傷亡、天災人禍；帝座在下，領導人要付出更大努力解決大問題，幸而東方為木，得以順生，恢復力強。」李又指，西方屬金，而美國又代表西方，「金生水」，金水之象不能化解會造成更大影響，故每逢庚子年，美國受到的影響會較其他國家更明顯及更嚴重，「美國遇庚子年就出問題，故庚子年係美國嘅一個國運缺口，除美國運程會受影響外，總統即位亦大受損害。」