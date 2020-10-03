壹傳媒黎智英5官司纏身　最快10月15日須再出庭應訊

壹傳媒黎智英現時5案纏身，其中1宗與支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌等共26人，被控於今年6月4日在銅鑼灣維多利亞園煽惑他人參與未經批准集結，案件將於本月15日再提訊。

黎智英亦被控於去年8月18日、31日及10月1日參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准集結，共被控2項組織未經批准集結及3項參與未經批准集結罪，每罪最高可判囚5年。案件上月18日已在區院首席法官高勁修席前再提訊，黎當時不認罪，上述3宗案件分別將於明年2月16日、4月7日及5月17日開審。

而刑事恐嚇東方記者案，案情指黎2017年參與六四集會時，在沒有受到挑釁下，涉嫌在維園內恐嚇東方記者，揚言「我實搵人搞×你」。雖然表證成立，惟黎最後被裁定罪名不成立，放生引起各界不滿，經多方批評後，律政司終於上月17日提出上訴。

除了上述4宗已在法庭提訊的案件外，警方國家安全處於今年8月10日再採取行動，拘捕黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤等人，指他們涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪。大批警員當日亦持法庭手令搜查將軍澳壹傳媒大樓，檢走多箱證物。據了解，眾人獲准續保3個月，須於今年12月1或2日再向警方報到。