劏房租管研究小組公眾論壇　議員憂淪為形式上諮詢

劏房租務管制研究工作小組舉辦網上公眾論壇，邀請市民發表意見，有不少劏房戶反映，租住劏房保障不足，被濫收水電費情況嚴重，亦有業主稱遇上租霸，收不到租金。有議員批評政府處理劏房態度一向消極，是次網上論壇宣傳力度不足，認爲小組應聽取更多持份者意見，方可平衡各方。

整個論壇歷時約2個多小時，有劏房戶在論壇上稱，住在劏房多年，租金年年上漲，又被濫收水費及電費，每月費用約千港元，作爲基層市民，根本未能負擔，認爲應盡早設立租金管制。亦有業主反映遇上租霸，租戶入住後，藉詞單位滲水或噪音等問題，拖延交租，令業主擔心未能收到租金外，單位內部會被租戶破壞，如堆積垃圾，破壞外牆等，促請政府盡快立例保障租戶及業主雙方，切勿偏袒租戶。

公屋聯會主席文裕明則支持實施租金管制、設立標準租約、﻿獨立水電錶及明確規定租約期。他又建議小組參考公屋租金檢討機制，為租金加幅封頂，同時援助居住在劏房3年或以上的居民，發放租金津貼。工作小組主席梁永祥則回應稱，劏房戶面對的難處都頗典型，會盡力解決，並會聽取各委員意見，保障業主及租戶。

議員柯創盛指有超過10萬人居住在不適切居所，政府一直未有積極處理問題。他說，公開論壇原意是好，但擔心會議淪為形式上的諮詢，而劏房問題未來10年仍會持續。他又質疑，工作小組缺乏真正的用家，建議成立工作坊，加入劏房戶意見。

他又認爲，論壇關鍵在於共識，建議當局可舉辦多幾次論壇，讓所有關心議題的市民都參與。他說，未必所有基層市民都能夠上網觀看論壇，應加强宣傳及貼地了解劏房戶的困難，讓更多人表達關注，如面對面會見各持份者。待立法會復會後，他會邀請小組到立法會，聽取議員意見，多討論才能制定八面玲瓏及多角度的政策。