拒披露專業失德教師資料遭提司法覆核　楊潤雄︰應給予改過機會

一間基金公司要求教育局披露過去一年專業失德的教師及學校資料不果，遂入稟高院申請司法覆核，要求法庭下令教育局披露相關資料。教育局局長楊潤雄今日(3日)表示，一直按一貫機制處理投訴，不枉不縱，程序嚴謹，相信已足夠保障教師質素。

楊潤雄表示，事件已進入司法程序，他不便評論，會交由法庭去處理。他指，一直嚴謹按照《教育條例》和事實處理教師投訴，務求達到不枉不縱，目標是希望保障學生學習權益，亦保障整個教師團隊專業操守達到一定水平。

楊又指，若局方對教師發出警告信，是希望他於未來的日子，在學校及局方的幫助下能改善以往做得不足的地方，故局方認為需給予機會，讓教師再把工作做好。他強調，教育局過往一直進行把關工作，包括要求校方在聘請教師時向教育局查詢，相信足以保障教育質素。日後亦會根據既定程序處理，不會公開被裁定專業失德的教師個人資料。

教育局早前回覆查詢指，由去年6月至本年6月，局方接獲222宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，大致完成180宗個案調查，其中63宗不成立，截至今年7月，已向成立的個案中的17名教師發出譴責；9名教師收書面警告。局方指，如有關教師再有失德行為，會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。