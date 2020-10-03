港快樂指數遜馬來西亞　29%港人評政府施政「零蛋」

新冠肺炎肆虐下，環球面對持續的社會矛盾及經濟不穩，籠罩着一股悲觀情緒。有商會就此對以香港和馬來西亞18歲以上受訪者進行調查，比較兩地快樂指數及生活質素的滿意程度。綜合而言，香港快樂指數及滿意度均較馬來西亞的低，對港人而言最失望的是「政治及社會狀況」，其次是「政府施政」，分別有27%及29%受訪者給予0分。

大嶼山青年商會在6月至9月期間，以9方面統計兩地的「快樂指數」，包括「政治及社會」和「經常狀況」等。調查結果顯示，44%香港受訪者給予4分或以下的快樂指數，而馬來西亞則未有低於4分，分析其背後原因，發現由於港人對政治環境欠缺信心，產生負面情緒，導致本地受訪者對未來5年的快樂指數只有4.4分，相反馬來西亞評分高達7.6分。

兩地在疫情下普遍遇到人與人生活模式改變、防疫產品購買及收入減少等問題，兩地受訪者均認為發掘新興趣及嗜好、為自己設定目標能提升快樂指數，同時指政府需就施政及經濟支援作出改善。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生教授認為，香港出現0分和不合格的生活滿意度，緣於港青對本地政治狀況及政策的不滿，其強烈渴求改革和期望與現實的落差，令年輕人藉此調查宣洩不滿，他認為分數雖未能反映真實社會情況，但仍有一定參考價值。

何寄語年輕人，遇到不快或不滿時應盡早「止蝕」以減低精神負擔，而教師及家長應多向年輕人進行情緒及心理輔導，以提升年輕人的個人及情緒成長，從而增加香港的快樂指數。