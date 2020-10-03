上水藥房藥妝店生意慘淡　店主嘆每月貼錢經營

新冠肺炎疫情下，中港關口仍未開通，抵港旅客近乎絕迹、水貨客同告消失。去年十一假期，訪港的內地旅客逾9萬3千人次，今年急跌至僅93人次。少了內地客和水貨客，上水多間藥房、藥妝店停業，部分甚或已結業。有藥妝店店主表示，大量貨物過期、損失慘重，現時每月都要貼錢經營。

上水巷仔街以往是藥妝店集中地，惟疫情之下，大部分店舖沒開門營業，有些已結業，門外貼滿招租告示，在新發街的藥房亦有同樣情況。有藥妝店店主坦言，以往生意主要靠內地客，一日能賺10萬港元；但疫情期間，試過半個月零生意，現時每日亦只有數百港元生意。即使業主減租，每月仍要倒貼數萬港元租金和支付員工薪金，加上店內大量貨品已過期，損失慘重，「內地如果再不正常通關就死了！」

但區內居民則不以為然，認為區內少了內地客和水貨客，再沒有行李箱開滿一地的場面，行街毋須再擔心被行李箱輾到腳，舒服得多。

除了上水，尖沙咀廣東道以往都是十一假期旅客必到的熱點，今年街上的情景與往年大相逕庭，人流疏落之餘，不少店舖減價促銷。業界預計生意要待推出健康碼通關後方會好轉。