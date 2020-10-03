政Whats噏：落選區會仍延任立會　區議員聯署逼劉國勳辭職

有民主派區議員發起聯署，要求劉國勳辭任立法會議員一職。

民主派喺今屆區議會選舉破天荒取得絕大部分議席，理應可以喺原定今年9月舉行嘅立法會換屆選舉中，選出其陣營代表擔任區議會(第一)功能界別議席(下稱「區一」)。點知最後政府因應新冠肺炎疫情，押後立法會選舉1年，今屆立法會議員亦延任不少於1年，導致該界別現任議員劉國勳(阿勳)的代表性惹來非議，批評已於去年落選區議員嘅阿勳代表唔到區議會。有區議員正發起聯署，要求佢即刻辭任立法會議員一職。

若要競逐立法會選舉「區一」議席，首要門檻係要成為當屆區議員，並由同屆18區區議員投票選出。過去多年，建制派喺區議會佔盡優勢，所以一直壟斷「區一」議席，但隨着新一屆區議會形勢逆轉，該議席自然成為民主派嘅囊中物。不過，因為選舉因應疫情延後一年，原本差啲由「雙料議員」變成「雙失人士」嘅阿勳，就突然多咗1年時間，繼續以立法會「區一」議員身份工作。

眼見對家可以自動延任1年，當然有人會唔服氣啦！據了解，去年在區議會選舉中擊敗阿勳、贏得北區欣盛選區議席嘅新民主同盟林淑菁，早前就發起聯署，要求阿勳立即辭任立法會議員一職，仲希望可以取得過半數「區一」選民支持。

林話，阿勳已經唔係區議員，連基本參選資格都冇，加上當年嘅選民大多數已經落敗，認為繼續留任根本冇意義，批評成件事係匪夷所思，完全違背代議士嘅代表性。至於下一步點做？佢就話要等埋成個聯署完成先再決定。

至於當事人又知唔知呢件事呢？阿勳就話有聽過吓啦，但強調今次嘅延任安排係由全國人大常委會決定，所以佢同一眾議員都接受呢個變動。佢又話，唔想對事件評論太多，強調未來1年會專注喺抗疫同振興經濟方面落多啲功夫喎。

話時話，呢個聯署9月初已經開始，話咁快已1個月，而立法會新一屆會期即將展開，唔知個聯署結果最後會係點呢？