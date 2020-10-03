西貢白腊灣現疑似中國長征火箭碎片　議員促政府到場調查

西貢一沙灘懷疑出現火箭金屬碎片。有市民昨日(2日)於萬宜水庫東壩附近的白腊灣沙灘發現離奇金屬碎片，殘骸上印有航向標誌以及一連串編號，並印有疑似「中國載人航天工程」的英文縮寫「CMS」字樣以及殘缺不全的藍色標記，可能是中國長征火箭發射後掉落大海的零件。

曾任民航機師的議員譚文豪表示，從照片中的藍色標記相信屬於中國長征火箭。他續指，火箭可能牽涉潛在的軍事科技，政府部門不論民航處或保安局，都應要封鎖該地點，以防民眾輕易接觸，若確定屬中國長征火箭，可能需要運返內地。

他又指，如美國處理穿梭機的做法，都會鼓勵市民於海上發現碎片要即時上報，方便回收。他強調，不論碎片來自飛機、船隻或是火箭，政府都應該馬上派員到場處理及調查，因有碎片可能牽涉意外，惟政府遲遲未有行動表示失望。

香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江表示，圖中所用物料為複合材料，運用了蜂巢式結構，在船隻、飛機等交通工具都非常常見，自上世紀70年代開始已經沿用。不過，難以判斷有關殘骸是否飛機還是其他飛行器。他亦指，香港使用的飛機都不會有相關編號及標示，而且，在港退役的飛機都會切割成小份，並刮走組件上的數字、資料才處理，不排除有關結構是曾經失事的飛機或船隻，成爲海上垃圾。