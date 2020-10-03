十大傑青出爐　「美人魚」歐鎧淳獲獎冀港人重新振作自強

第48屆「十大傑出青年選舉」今日(3日)舉行頒獎禮，今年共有7名青年得此榮譽。獲殊榮者來自音樂、醫護、體育和文藝等界別，包括被稱為「美人魚」的香港游泳代表歐鎧淳、視障女高音及中大音樂系首名視障畢業生蕭凱恩、兒科醫生曹蘊怡、本身是骨癌康復者的香港傷殘青年協會主席吳家榮等，他們俱在自己的領域發揮幫助他人的行為。

曾經4次出征奧運的香港泳手歐鎧淳，指自己小時候已想過成為傑青，但到獲得提名時卻感到非常緊張，幸好有前輩鼓勵才接受初選面試。歐又勉勵港人要堅持不懈，指理解大家在疫情下都感到疲累，惟只要秉持對目標理想無條件堅持的信念，相信本港一定能重新振作。

本身都是早產嬰的兒科醫生、港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蕴怡則分享，自7歲時看着剛早產出生便夭折的弟弟離世後，當時就立志要成為一名醫生，救助像弟弟一樣的孩子。曹又認為，每個孩子都可以活出彩虹，希望將來繼續協助身體障礙的兒童克服障礙，享受學習。

自3個月大就確診眼癌的蕭凱恩在發表得獎感言時，感謝父母多年來的支持和引領，相信她的音樂天賦，陪伴她走喜愛的音樂路。她又即席獻唱自創歌曲《YOU ARE HEROES》，讚揚香港醫護是「英雄」。

今年傑青的另外3位得獎者還有中國香港棋院象棋發展總監周世傑、香港專業摺紙藝術家陳柏熹和歌手容祖兒。