傳國泰航空下周一起向職員機師派解僱信　涉及逾千名員工

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，及旗下國泰港龍航空放棄申請第二輪保就業計劃，疑為大裁員舖路。今日(3日)網上傳出國泰具體裁員計劃，指國泰將於本月5日(下周一)向400名國泰城員工及700位機師派解僱信，並計劃預留國泰城全部會議室讓空中服務員歸還制服。國泰回覆東網指，不就坊間各種揣測及傳聞作評論。

國泰航空本月起第4季正進行資本重組計劃，有人於社交媒體上貼出短訊截圖，指國泰將於本月5日先向400名職員及700位機師派發解僱信，即日會封鎖員工的職員證和電郵。國泰亦已於12日預留國泰城所有會議室，供被解僱的空中服務員歸還制服，400名國泰城總部員工會被炒，一半是人事部及訓練部門員工。同時，傳出國泰航空將出售旗下國泰航空飲食服務公司(CPCS)或香港機場地勤服務有限公司(HAS)。另有指3年以下年資及未來3年將退休的員工是被裁對象。

國泰回覆東網查詢指，不就坊間各種揣測及傳聞作評論，現時正全面檢視集團的業務營運，會於第4季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。據了解，有國泰航空高層今日曾主動向工會人士澄清2公司賣盤，及預留會議室作裁員用途，純屬謠言，但未有提及具體重組計劃。

據悉，國泰旗下部分附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港機場地勤服務有限公司及國泰航空飲食服務，均已申請第二輪保就業計劃，故須承諾不裁員。有指旅遊業如至年底仍未復甦，計劃完結後，11月這些公司仍可能展開裁員行動，令人擔心。

國泰航空以及旗下多間公司，包括國泰港龍及香港快運，早前獲第一期保就業計劃合共批出逾7億港元補貼。國泰航空獲最多補貼，金額達4.58億港元，冠絕其他航空公司，承諾受薪僱員人數1.77萬多人。港龍航空獲發6900多萬港元，承諾受薪僱員2500多人。香港快運航空有限公司獲批2700多萬港元，承諾受薪僱員1000多人。香港機場地勤服務有限公司獲補貼7000多萬港元，香港華民航空有限公司獲412萬港元。