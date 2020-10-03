學者批明日大嶼加劇財赤問題　籲政府審慎理財

基督徒護守大地聯盟舉辦「明日大嶼vs明日香港」網上研討會，有學者於會上表示強推明日大嶼將加劇財赤問題，如同倒錢落海，認爲政府應謹慎理財。

有經濟教授指香港將會面臨結構性財赤問題，若强硬推出明日大嶼，將會加快財赤問題，令香港提早3至4個財政年度用畢財政儲備，換言之，加快推動香港破產時間。教授又說，隨着人口老化問題愈趨嚴重，勞動人口減少，長期支出增加，即使舉債都未能解決財政赤字問題，如同歐洲債務問題般，反映政府理財不謹慎。同時，人口老化將減低未來住屋需求，未來對大型老人院需求更多，而非住宅，加上疫情改變下，令網上消費及交易成爲社會新常態，公司對寫字樓及辦公室需求下降，改為網上經營，土地需求減低。

教授又明言，若政府以開源節流方式解決財赤是不可行，因經濟環境不景氣，若再實施緊縮性財政政策，將影響香港復甦力。另外，參考過往政府實施大型基建項目，如港珠澳大橋等均超支約3成，明日大嶼涉及數千億港元，到時有可能超支4至5成，加重政府財政壓力。

與會者亦質疑，填海是否單純為解決土地問題，反指新界有很多棕地可作發展，部分更是官地，可見明日大嶼並非唯一解決土地的方案，批評政府完全沒有意願發展。中文大學地理及資源管理學系教授伍美琴則認爲，明日大嶼計劃存在許多隱憂，有機會如同倒錢落海。