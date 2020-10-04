建制派欲包攬各立會委員會正副主席　勢趕絕民主派

立法會即將踏入延任1年的新立法年度，按照《議事規則》，包括18個事務委員會、內務委員會(內會)、財務委員會(財會)均需要重新選舉正、副主席。過往在選舉主席前，按慣例建制派與民主派會經商討後再作協調，但經過去年長達7個多月的內會選舉主席風波，議會癱瘓，導致兩派關係極度撕裂，故建制派決定全面趕絕民主派，而為求包攬所有委員會正、副主席位，並不理會議員是否熟悉相關委員會事務，令建制派內部出現嚴重分歧。

按照慣例，立法會各事務委員會每月會召開1次會議，只有極少情況下由副主席主持會議。然而，建制派打算於新一個立法年度，將民主派議員「趕盡殺絕」，連原本由民主派議員擔任正、副主席的福利事務委員會，以及本來由民主派議員擔任主席的資訊科技及廣播事務委員會均一概包攬，單計事務委員會已足以騰出2個主席及10個副主席位置，建制派早於9月初已於各自板塊內討論各委員會的正、副主席人選安排。

雖然大部分建制派指包攬所有委員會的正、副主席，可避免民主派議員在任何委員會上「搞事」或操控會議，但各建制黨派之間存在利益衝突、議員意願重疊、部分委員會無人問津的情況持續出現，至今仍未能敲定名單。據悉，不少建制派議員不滿「被協調」或「被強行安排」在不熟悉的委員會；另有部分議員不願擔任副主席，但建制「高層」要求建制各板塊必須「分擔」委員會副主席，以達到「清一色建制」的效果，有議員批評建制高層多此一舉。

工聯會議員黃國健指，基於去年的內會選舉主席風波，理解有關安排，惟認為做法不理想，會耗費無謂的人力，指若然一個議員需加入十多個委員會將疲於奔命，非常「攞命」。黃稱，相信民主派與建制之間存有協調空間，若然大家願意守規矩，則可以防止這情況發生。至於被協調或安排擔任委員會副主席，黃指本來不打算擔任委員會正、副主席，是希望將機會留給「後生仔」，但今年建制傾向全部包攬，所以各板塊需要「湊數」，他亦會接受安排。

據了解，原本擔任環境事務委員會主席的何君堯，被安排去擔任資訊科技及廣播事務委員會主席，但他不滿意安排，更指對該委員會的事務並不了解。另外，聽聞議員田北辰不認同建制派包攬及協調委員會主席的做法，所以不會參與其中。立法會本月14日開鑼，各委員會於開鑼前1星期應要敲定正、副主席人選，即使有人不滿安排，最終亦需要「攝位」填滿各委員會正、副主席之位。

表：立法會委員會正、副主席初步人選

委員會●主席●副主席

內務委員會●李慧琼●馬逢國

財務委員會●陳健波●陳振英

人事編制小組委員會●葉劉淑儀●未定

工務小組委員會●謝偉銓●未定

司法及法律事務委員會●周浩鼎●未定

工商事務委員會●未定●未定

政制事務委員會●張國鈞●未定

發展事務委員會●盧偉國●柯創盛

經濟發展事務委員會●未定●未定

教育事務委員會●梁美芬●未定

環境事務委員會●鄭泳舜●未定

財經事務委員會●未定●未定

食物安全及環境衞生事務委員會●何俊賢●邵家輝

衞生事務委員會●葛珮帆●石禮謙

民政事務委員會●梁志祥●黃國健

房屋事務委員會●張宇人●劉國勳

資訊科技及廣播事務委員會●何君堯●陳健波

人力事務委員會●陸頌雄●陳振英

公務員及資助機構員工事務委員會●郭偉強●未定

保安事務委員會●陳克勤●容海恩

交通事務委員會●易志明●陳恒鑌

福利事務委員會●蔣麗芸●姚思榮