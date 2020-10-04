東方日報A1：病情反覆留院　特朗普仍拒交權

美國總統特朗普於當地時間上周五確診新冠肺炎，震驚全球。他同日離開白宮前往馬里蘭州的軍方醫院，接受試驗性的抗體混合及瑞德西韋治療。一度有指特朗普染疫後發燒及呼吸困難，「情況有點嚴重」。惟白宮醫生康利昨日表示，特朗普已沒有發燒及呼吸正常，精神狀況好。特朗普病情反覆之際，白宮強調他會在醫院繼續辦公，仍然掌權，權力無移交副總統彭斯。

七十四歲的特朗普在醫生建議下，上周五黃昏前往沃爾特里德國家軍方醫院，將留院數天繼續工作。他離開白宮時戴口罩豎起拇指，但沒有發言，在白宮幕僚長梅多斯陪同下登上海軍陸戰隊一號直升機，所有同行人士均有戴口罩。特朗普離開白宮前拍攝短片「報平安」，他看起來略顯疲態，聲線低沉，稱︰「多謝每個人的強力支持，我將要去沃爾特里德國家軍方醫院，我覺得自己情況很好，只是要確認一切沒有問題，第一夫人情況很好，十分感激及不會忘記各位的支持。」

白宮醫生上周五黃昏發聲明交代特朗普病情，稱諮詢過沃爾特里德國家軍方醫院及約翰斯霍普金斯大學的專家後，建議總統到沃爾特里德國家軍方醫院作進一步監察。醫生表示，特朗普情況非常好，毋須吸氧，已開始瑞德西韋療法，接受了第一劑注射，正在休息。特朗普到醫院後亦有在Twitter發文，說：「我相信一切都好！感謝大家。愛（LOVE）！！！」康利昨日稱，特朗普曾發燒、咳嗽及感到疲倦，但過去廿四小時沒發燒，體內氧氣飽和度達百分之九十六，並兩度否認他需吸氧氣。另一名醫生表示，特朗普心臟及腎臟正常，可如常走動。

在較早前，白宮醫生為特朗普提供多株抗體雞尾酒療法，這種療法被指是現時遏止新冠病毒感染引致嚴重疾病其中一種最有效的藥物。藥物製造商再生元製藥（Regeneron）表示，有二百七十五名輕症患者使用過這種療法，結果顯示可縮短症狀持續的時間及減少體內病毒。但該療法未獲食品及藥物管理局（FDA）正式批准，安全性及效力有待認證。

美媒引述消息指，特朗普染疫後感到非常疲倦，有些呼吸困難，情況有點嚴重。另有知情人士指，特朗普在有檢測結果後受到驚嚇，並徹夜發燒，愈來愈警惕和擔憂自己的病徵。白宮官員稱，特朗普的情況在確診後轉差，愈來愈擔心特朗普的情況，他要入院亦顯示其病情比夫人梅拉妮亞嚴重。

哥倫比亞電視台記者克內勒表示，決定讓特朗普住院反映白宮對特朗普病情的憂慮程度，遠超他只是出現「溫和病徵」，又指白宮不說「特朗普需要優越的醫療」，而是說「特朗普將在醫院的總統辦公室繼續工作」，似是想淡化特朗普前往醫院的嚴重程度。香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨表示，相信特朗普病情暫時屬輕微，但認為他年紀比較大，加上有肥胖問題或會增加風險，估計病情有可能加劇。

特朗普伉儷確診感染新冠肺炎，中國國家主席習近平、北韓領袖金正恩，上周五先後向特朗普致電慰問，祝願他和第一夫人梅拉妮亞早日康復。這是金正恩首次向確診新冠肺炎的外國領導人公開表示慰問，此前英國首相約翰遜、巴西總統博爾索拉羅等國家領袖確診，北韓亦沒有回應。約翰遜昨日表示，特朗普天生非常有韌力，肯定對方能克服病情。

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