我有正能量：衝破自閉障礙　提升技能獨立生活

有機構為高功能自閉症患者設計一系列訓練，提升他們獨立生活的能力，亦希望提升社會對自閉症的認識。

24歲的Michael斯文靦覥，與其他男生一樣，不常做家務，愛玩手機遊戲，也喜歡彈鋼琴。對談時他或需要多點時間思索，有時思考太久，以致會忘記對方原本的問題。他與媽媽散步時手會插袋，但樂意讓她挽着手臂。他智力正常，只偶有些固執，溝通或需要多點耐性。你未必會發現，他其實是個高功能自閉症人士。有非牟利機構專為他們設計一系列訓練，由職業治療師及社工教導家居管理和社區參與的技能，提升他們獨立生活的能力，亦希望提升社會對自閉症的認識。

媽媽Windy憶述小學時期的Michael寡言獨行，小息時喜歡一個人散步，較少與同學互動。她初時不以為然，及至中三發現他對壓力的承受能力較低，容易焦慮及情緒波動；對於喜歡的事情非常着迷，以致影響生活規律，計劃的能力亦較弱。「做功課時，可能有條數佢計極都計唔到，但佢唔會問人，想自己研究，一直計到12點，之後所有嘢都延遲晒。」經評估後Michael確診患有高功能自閉症。

早年Windy與丈夫去旅行，Michael未有隨行，大女碰巧同一時間外遊，故他獨留在家。數天後她們回家，赫然發現Michael多日來沉迷打機，只以蛋糕和雜糧果腹，未有煮食或外出用膳，顛倒日常的生活作息。Windy意識到Michael缺乏獨立生活能力，遂帶他參加協康會的「賽馬會飛『悅』三十計劃」，學習煮食、打掃、財務管理或乘搭交通工具等生活技能。

最令Michael深刻的是獨立生活營的其中一個環節，學員要合力預備一頓十多人的晚餐。從擬定菜單、統籌分工、購買食材，至烹煮上碟等牽涉多個步驟，對自閉症人士是重大的考驗。他不是組長，卻比任何人都上心，前一晚開會至深宵籌劃。「（我）好着緊，好擔心，腦入面想像一次個過程，每一個步驟都要好清楚係邊個做，幾時做。」最終大伙兒成功煮出湯通粉、番茄炒蛋。他回想過程中有很多不完善的地方，但是個很好的經驗。

現時Michael在社福機構擔任半職活動助理，他坦言獨自面對小改變時依舊會緊張，腦海會空白一片；開展一項工作後仍有專心一意完成的執着。但Windy卻看見他的進步，變得有主見和具策劃能力。他買餸時能事先想好購物清單，規劃路線；亦懂得自行分配作息時間，起床後彈鋼琴，作簡單的打掃洗熨，預好時間出門。

「媽咪你放心，我一個人留喺屋企都可以喎。」她笑說，期望Michael30歲時，自己能有一個悠長的假期，出門前聽他說上這麼一句話。當大伙兒回家時，他會分享獨居期間煮過的菜式，嘗試過的餐廳。還有5年多的時間，大家深信他有能力勝任。

隨着媒體廣泛報道、知識的普及，社會對自閉症有一定程度的認識，但對高功能自閉症的了解相對為少。兩者雖然都有一定程度的社交溝通困難和刻板行為，但後者一般沒有言語發展障礙，智力亦相對正常。2013年美國精神醫學會出版的《神疾病診斷及統計手冊》（第5版），以「自閉症譜系障礙」概括不同症狀和輕重程度的自閉症類別，高功能自閉症一詞因此較少出現。

協康會由2016年至今，為300名15至40歲的高功能自閉症人士進行評估，數據顯示當中不足10%人可以完全獨立生活，有四分之一人需要協助才能獨立生活。所謂獨立生活，其實可為分家居管理和社區參與兩大類，當中包括溝通管理、預備膳食及清潔、健康管理、家務及家居維修、購物、社區流動、財務管理和危機處理。

協康會職業治療師陳智豪指，本港家庭普遍較少提供機會予自閉症青年嘗試。例如當子女不擅長做家務，家長可能索性「快快手做埋佢」；家長又會預備好一切生活所需物品，處理必要支出，令子女對金錢的概念相對模糊，生活經驗亦較少。因此提供訓練的同時，機構也會與家長溝通，讓他們了解其擔當的角色，放手讓子女嘗試照顧自己。