探射燈：食署街市靜過鬼　管理廢亂封檔位

疫情下街市人頭湧湧，惟部分公共街市「靜過鬼」，食環署管理不善致大量檔位空置。元朗同益街市因滲水逾半檔位空置待修，檔主轟衞生欠佳難做生意；逾30年歷史的黃大仙彩虹道街市及荃灣街市同樣人流稀疏，有檔主指今年收入僅百多元，要倒貼交租；西貢對面海街市甚至無人開檔。關注組織及立法會議員質疑「封檔」凍結出租政策僵化，街市欠管理、環境差，食環署明顯失職。

林太自1991年起在同益街市賣菜，她指多年前食環署因街市滲水暫停出租近半檔位，上層十室九空，檔位只用以擺放雜物，甚至遭外傭霸佔休息，她慨嘆街市如死城，現時生意僅夠交租。該街市出租率只有四成，同場經營菜檔的林先生直斥街市管理「趕客」。

彩虹道街市因將會被政府收回，部分檔位提早清空，目前出租率不足60%，平日人流寥寥可數。已有兩個月沒開舖的吳女士坦言，今年生意額只有百多元，每月舖租約1500港元，「要用生果金倒貼租金」。場內賣鞋的林女士亦指疫情令生意雪上加霜，去年一日有數百元生意，今年一日只得幾十元。她指尚未接獲食環署搬遷通知，現時只好見步行步。

西貢對面海街市及荃灣街市亦有類似情況。對面海街市共有33個檔位，租出的只有一半，其他檔位以膠帶圍封，東網記者平日中午到訪，未見有人開檔做生意。此外，荃灣街市同樣冷清清，部分檔位被用作存放食環署垃圾桶及其他雜物，經營賣衫逾廿年的廖女士指現時收入最多只夠交租，「每個月都係做得一百幾十蚊生意，自己都冇人工。」

監察公營街市發展聯盟發言人梁佩珊表示，街市檔位空置率未改善，凍結出租原因更不合理，不少需進行現代化工程的街市亦因此空置。梁質疑當局未落實工程前，並無理據凍結出租檔位，即使工程落實，亦可短租形式出租，總比空置理想。

議員柯創盛直斥食環署管理失職，他指署方凍結租戶政策造成空置率高，加上部分街市無冷氣、濕漉漉，甚至老鼠橫行，令市民卻步。他促署方檢討政策，改善管理，並諮詢持份者，包括街市租戶意見。

食環署發言人回覆，署方計劃關閉彩虹道街市，騰出用地作其他長遠發展；同益街市防滲工程計劃已於2021年展開，涉及空置攤檔及一樓街市公眾地方的修補工作已完成，該署會密切與相關部門聯絡，完成餘下工程。