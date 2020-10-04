網民熱話：阿伯巴士播毒　口罩吐口水車廂周圍抹

未有佩戴口罩的阿伯在車廂內，以沾上口水的口罩抹向座椅椅背。

口罩理應是戴上才有防疫作用，但有人卻有另類用途？一名阿伯在巴士車廂內不止未佩戴口罩，更將沾上口水的口罩作抹布抹巴士座位。網民對阿伯行徑大表憤怒，擔心他在播毒，提醒市民在上車落車，都要消毒雙手。

網民昨日（3日）在Faceboook多個群組轉載有關片段。片中一名阿伯乘搭巴士期間並未佩戴口罩，但就將口罩用來擦巴士座位。阿伯向口罩吐口水後，先擦其座位前側的座位椅背，抹了一會，阿伯用手摸摸自己下巴，懶理前座有一名長髮女乘客正坐着，繼續用該口罩擦其座位椅背。

網民對阿伯的行為都不明所以，但就擔心其舉動與「播毒」無異，有人質疑當時目擊乘客為何未有通知車長及阻止阿伯，反而「只顧拍片」，有網民聲稱「我會一路影，一路過去x佢囉！」不少網民亦擔心車廂已受污染，建議要全車作消毒，有人則憑車廂內顯示的站名估計該條行車路線，並稱已向九巴反映。

網民有話說：

Carol Catdog：大家謹記公共車輛上落要酒精搓手

Austin Tai：捉佢落車打先啱

Lau Wing Chi：拍完片有證據然後通知司機

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