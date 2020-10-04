85歲以上人口10年後飆升　2049年後安老需求急增4倍

隨着本港人口老化問題持續，社會對安老服務一直有迫切需要。勞工及福利局局長羅致光今日(4日)在網誌表示，本港85歲及以上人口在10年後會急速上升，並至2049年起一直維持在80多萬人，即約今天數目的4倍。他強調，今天85歲及以上的「高高齡」人口，不斷有所增加，但十年後才「顯真章」。

政府統計處最近公布了2020至2069年人口推算，羅致光在網誌上特別指出，在安老服務的政策中，由於大部分需要長期護理的長者都是80多歲的人士，故此局方特別留意85歲及以上的人口變化。他表示，在未來十年，85歲及以上的人口增幅較為緩慢，但到2031年開始便急速上升20年，並由2049年起一直維持在80多萬人。他強調，在考慮多方面的安老服務政策上，若一切不變，30年後的服務需要將會是今天的4倍。

至於在60至84歲各年齡組別上，羅致光指不同年齡組別人口變化均出現波浪形，先升後降。他分析表示，這是由於現時香港最多人的年齡組別是55至59歲的人士，5年後便成60至64歲，如此類推；所以今天60至64歲的人數會由59.5萬，升至2024年高峰期的63.4萬，隨後便會下降；至2058年便推算跌破50萬，而到2063年更預計會跌破40萬。

羅致光認為，若今天都不能應對現時人口高齡化所帶來安老服務的需求增幅，十年後便難以想像。他又強調，若不正面面對這個挑戰，對於他這些十多年後便會步入「高高齡」的人士或許問題不大，但對於在2051年後才步入65歲或85歲「高高齡」的人士，挑戰將會更大。