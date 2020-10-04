政府將推新一批iBond　陳茂波：保證回報達2厘

財政司司長陳茂波周日(4日)於網誌中表示，決定重推通脹掛鈎債券(iBond)相關的籌備工作已準備就緒，並快將公布發行詳情。

陳氏相信，重推iBond能讓市民更大程度地參與在金融市場的發展。iBond在2011年首次發行時有逾15萬人認購，到2016年時參與人數增加至逾50萬人，六年間累計的發行總額為600億港元。相較於iBond面世前，政府曾推出的其他零售債券，總認講人數僅約3.5萬人，發行總額約75億港元，足見iBond受到不少市民歡迎。這除了有利零售債券市場的發展外，亦為市民提供一個可賺取穩定回報而又「保本」的投資選項。

現時通脹仍處於低水平，市場甚至顧慮本港是否有機會陷入通縮之際，有市民質疑發行iBond是否仍有吸引力。他認為，環球低息環境很大機會將持續一段較長時間，而海外主要市場相繼大規模地推行的貨幣寬鬆政策在中長期而言所帶來的通脹風險亦不可忽視。在這背景下，iBond的設計剛好發揮了「兩頭兼顧」的優勢。假若綜合消費物價指數呈負數，iBond所設有的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。考慮到目前環境，這次重啟發行iBond，優化了債券的部分條款，包括最低息率保証，最新這批iBond將設有比以往更高的最低息率保證，達到兩厘。這在目前的超低息環境中，無疑具有不俗的吸引力。假若通脹升溫，其回報將與消費物價指數升幅掛鈎，令所賺取的回報至少能跟得上通脹。

他解釋，iBond的結構簡單易明，例如每半年派息一次，息率與本港綜合消費物價指數的平均按年通脹率掛鈎。債券到期日會全數付清本金予投資者。這為不少小投資者打開了投資債券的渠道。在即將發行的這批iBond之後，緊接的將會是以65歲或以上長者為對象的銀色債券，兩批債券的發行總額合共最多為130億元，如果認購反應理想，會考慮加碼發行。