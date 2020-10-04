白腊灣驚現疑似長征火箭碎片　漁護署派員到場了解

西貢白腊灣沙灘上月尾發現一大塊離奇金屬碎片，懷疑是長征火箭碎片。事發近一周，警方今晨(4日)圍封現場，待相關部門派員到場進行檢驗。東網記者今早到場視察，發現相關金屬碎片仍在沙灘，尚未被運走，漁農自然護理署早上派員到場了解及視察。

由於該金屬碎片地點與熱門露營位置相近，惹來不少營友圍觀拍照及觀賞。有白腊村村民擔心，若沖上岸的是火箭殘骸碎片，會殘留有輻射或有害物質，對遊人可能有危險，促政府盡快派人把碎片清理或搬離該處。

白腊村村長劉伯安表示，近日遊人眾多，垃圾遍滿沙灘，他早前清理沙灘時，發現該塊金屬碎片，估計該碎片因為吹東風而被沖上岸，相信該碎片來自飛行物體。由於該金屬碎片十分堅硬，難以徒手搬走，即使嘗試搬走，但金屬上附有蠔殼，容易弄傷。

翻查資料，國家航天部門位於海南文昌的一個發射中心，在本年5月及7月曾兩度發射火箭，有指發射後的整流罩會墮落在太平洋。有軍事評論員亦估計，當火箭發射後，為節省燃料會向東飛，有機會經過香港附近上空，火箭碎片跌落海面後，再漂進香港水域。