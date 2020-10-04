強積金總資產突破1萬億　黃友嘉：足證當年選擇正確

近年有不少聲音，促請政府設立完善的退休保障制度。積金局主席黃友嘉今(4日)在網誌撰文，指其他地區的退休保障制度，不能完全適用於本港，又指強積金制度年底將踏入20周年，總資產已突破1萬億港元，當中約3200億港元為扣除收費後的淨投資回報，足證當年推行強積金制度的方向是正確。

黃友嘉指，強積金制度經歷20個寒暑，總資產已經由首兩年不足6000萬港元，至今年8月，已突破1萬億港元，說明退休制度需要長達30至40年才發展成熟，他形容強積金制度今年進入發展旅程的中途站。

黃又指，本港強積金有關僱員的覆蓋度於國際屬極高水平，而1萬億港元總資產中，有約3200億港元為扣除收費後的淨投資回報，而扣除收費和開支後的年率化回報為4.2%，高於同期的1.8%通脹率，證明政府20年前選擇的方向是正確。

對於社會有不少要求改革及批評的聲音。黃表示，強積金制度的初心就是透過定額供款的設計，以「平均成本法」的概念，協助打工仔建立為退休儲蓄的紀律，經過年月的累積，並善用當中的「複息效應」，最後滾存的金額可以是很大。他引述強積金受託人提供資料指，從制度推立已開立帳戶的打工仔，其持續收取供款至去年12月底的供款帳戶，累積的強積金平均為42萬港元，若同時計及強制性供款及自願性供款產生的強積金，這些帳戶的累積強積金平均已超過100萬港元。