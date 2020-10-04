新冠疫苗尚未面世　沈祖堯促政府在檢測及關口多下功夫

第三波新冠肺炎疫情餘波未了，有「沙士英雄」之稱、中文大學前校長沈祖堯今(4日)在電台節目表示，大部分確診患者病徵輕微，而年輕患者的死亡率低，認為在未有疫苗或有效藥物前，最有效的控制方法仍然是隔離及預防，建議政府多做檢測、守住關口、市民減少與他人接觸。

沈提到，新冠肺炎與沙士不同，沙士患者若不發燒的話，病毒傳染性低，但其死亡率高，而且沙士患者不會周圍走，亦減低傳播風險。然而，新冠疫情是很疲倦漫長的戰爭，相比當年沙士，今次疫情近乎經過四季都仍存在。

他指出，隨着疫苗面世和具免疫力的人愈多，最終一定會打贏抗疫戰爭，「問題只係需要經過幾長時間」，但未來或有可能出現新病毒、變種或抗藥性等問題。從環保角度看，他認為在疫情下不要胡亂接觸及進食動物，以免從動物染上人類不能預防抵抗的病毒。

另外，沈提到中大目前正進行的1萬人癌症篩查計劃，已經進行了3500宗個案，合共發現約50人有癌症，包括10個腸癌、10多個乳癌及30多個前列腺癌個案，並指這些個案都是沒有病徵。他以前列線癌篩查為例，會先進行抽血檢查，如有異常再進行穿刺檢查，結果在91個需要穿刺檢查的個案中，發現37個患癌個案，形容比率高。

他續指，肥胖及有糖尿病患者的患癌風險較高，解釋中央肥胖對新陳代謝有壞影響，血糖高低亦與患上部分癌症的風險成正比。而男性患癌的風險亦比女性高，男性患大腸癌的機會比女性多50%，估計可能與吸煙、肥胖與糖尿情況有關，加上女性有不適時亦較願意求醫。