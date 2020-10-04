可立中學被指迫走校工 辦學團體：有校工不滿續約條件而不續約

可立中學有女校工不滿續約條件而不續約。（互聯網）

新蒲崗可立中學被指疑為準備校工工作轉為外判，利用增加工作量、拒絕填補職位空缺及修改合約的方法，令該校合約校工離職。辦學團體嗇色園回覆傳媒查詢時證實，可立中學有一位女校工因為不滿意續約條件而選擇不續約。東網正向該校及辦學團體嗇色園查詢事件。

有報道指，至少5名校工集體控訴可立中學，其中一名在校工作逾20年的女校工指，入職後被學校要求改以合約聘請，並需每年續約。今年續約時她被校方更改合約條款，工作天數及時數亦增加，但薪金待遇不變，即變相減人工。她拒絕簽新合約，要求與校董見面，但被拒絕。

另有校工指，該校同一時間最多有10多名校工，近幾年校工均以不同理由辭職，部分人與上述女校工一樣遭校方改合約。校工又指，該校9月開始聘請外判清潔工，但外判工的工作量不及現職合約校工，餘下的工作亦由合約校工一力承擔，質疑校方是否藉此令工友主動離職，避免支付遣散費，以便全面轉為聘請外判制員工。

辦學團體嗇色園回覆傳媒查詢時證實，可立中學一名女校工因為不滿意續約條件而選擇不續約，該校工已向勞工處投訴，校方已配合勞工處跟進，並已完成調解。但該女校工則反指調解不成功，已要求約見勞資審裁處主任。