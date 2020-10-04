非公屋非綜援4人或以上住戶　明起可申14500元生活津貼

關愛基金明日(5日)起就「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，開始接受4人或以上住戶的申請，4人住戶及5人或以上住戶的津貼金額，分別為14,500港元及15,500港元，截止日期為下月30日。

關愛基金秘書處指，受惠住戶須以月租或更長租期形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；居住於臨時房屋、船艇或是無家者；及每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜合社會保障援助及沒有在香港擁有任何物業。租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶的每月租金須不超過指定上限。

4人住戶入息及租金上限為33,500港元及16,750港元；5人住戶入息及租金上限為36,900港元及18,450港元；6人住戶入息及租金上限分別為40,800港元及20,400港元。

合資格的4人或以上住戶明日起可以郵寄方式，或親身到就近居住地區協助推行項目的服務單位遞交申請表，部分服務單位亦設有投遞箱。所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請。

關愛基金秘書處補充指，由7月2日、8月3日及9月1日起分別接受1人住戶、2人住戶及3人住戶的申請。截至9月30日，秘書處已接獲逾5萬份申請，並正處理有關申請。