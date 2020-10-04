竹篙灣第3及4期檢疫營目標年底完工　全港檢疫單位料增至逾4千個

港府於大嶼山竹篙灣分多期興建大型檢疫營。發展局局長黃偉綸今（4日）在其網誌指，竹篙灣第2期檢疫營剛剛落成，提供700個檢疫單位，而第3及4期檢疫營舍項目已經動工，目標在今年年底完工，提供額外2000個檢疫單位，屆時，全港檢疫單位數目將超過4000個。

黃偉綸指，竹篙灣第一期、提供800個檢疫單位的營舍已在7月中投入運作後，第二期亦於9月中落成。連同早前在柴灣鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心及八鄉少年警訊永久活動中心興建的檢疫營舍，已建造逾2100個檢疫單位。若竹篙灣第三及四期檢疫營舍在今年底完工，屆時全港檢疫單位可累積至4000個。

黃又指，早在疫情發展初期，政府透過「組裝合成」（MiC）建築技術短時間內興建多個檢疫營舍。建築署高級工程策劃經理李百怡指，檢疫營舍工程進度急趕，需日以繼夜地與工程人員溝通，結果在90天內順利地完成700個檢疫單位，更曾最快在一天內成功以裝嵌56個。

黃表示，第二期營舍特別增設14個無障礙單位，提供暢通易達的洗手間和淋浴設備，並將單位與相鄰單位打通，方便親屬或照顧者入住。第二期營舍同樣分別設有「污物走廊」（dirty corridors）和「潔淨走廊」（clean corridors），以降低感染和傳播病毒的風險。

工程團隊亦善用工地的形狀，在大樓間騰出部分位置栽種植物，以綠化環境。大樓外牆亦配上不同顏色和圖案，用以分作不同區域，單位內牆也採用柔和的顏色，紓緩檢疫人士的心情。