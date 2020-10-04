國泰及港龍突禁空服員調更　傳明起派「大信封」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜中跌出三甲的國泰航空，及旗下國泰港龍航空，早前拒絕申請政府第二期保就業計劃，疑為大裁員鋪路，有消息更盛傳明（5日）起派「大信封」予逾千名員工，令公司上下人心惶惶。據悉，國泰已向員工發出內部通告，指本月起暫停需要值勤，以及毋須值勤的空中服務員互相「調更」。有國泰員工指此舉十分罕見，擔憂公司正醞釀裁員。東網正就事件向國泰查詢事件。

據了解，國泰及港龍均有發出內部通告，當中列明在當月毋須值勤的空服員，不能與需要值勤員工「調更」，只能與其他毋須值勤員工對調休假或「在家待命」，直至另行通知。其他調更指引則保持不變。有國泰員工透露，過往空服員可自行調更，以賺取更多薪金或換取假日，認為公司此舉罕見，擔憂有關禁令是裁員先兆。

港龍航空公司空勤人員協會副主席梁佩韻證實，早前收到相關通告，公司指基於安全及運作考慮，加入有關額外要求。她解釋，空服員的休息時間及休假日數均有規定，「不可以調到一日假都無」，而且空服員要定期接受安全培訓，公司或擔憂員工長期沒有值勤，導致牌照逾期。

對於網上流傳國泰將向400名國泰城員工及700位機師派解僱信，梁表示，近日裁員消息不止，惟在資料不足情況下，員工心情難免受影響，部分人更擔憂自己會被裁走。她稱，將約見國泰高層討論事件，反映會員意見，期望未來可達成雙向溝通，而非公司單方面發放資訊，並會要求盡力避免裁員。