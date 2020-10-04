江蘇大閘蟹推遲10月底應市　價貴兩成五両重售$120

進入秋天，又是進食大閘蟹的季節。有本地進口商表示，受疫情影響，為大閘蟹進行的來源驗證時間會更長，加上航班停運及人民幣匯率上升等因素，令大閘蟹進口成本增加，因此今年售價亦會比去年貴一至兩成，估計一隻五両重的江蘇大閘蟹，售價約120港元。由於今年江蘇天氣炎熱，預計要到重陽節之後才有肥美的「靚蟹」到港。

每年均會售賣大閘蟹的永富食品公司負責人陳錦輝表示，為確保大閘蟹質素，當局都會為蟹進行驗證，但因應疫情，物流有影響，故進行驗證的時間亦會更長，而去年9月已是適合吃大閘蟹的時機，但估計今年最快都要在10月底才有較肥美的蟹到港，屆時蟹量亦較多。

他預計今年一隻五両重的大閘蟹售價約120港元，較去年的100港元貴約兩成。疫情下飲食及零售業的生意大受影響，他預計年底的大閘蟹銷情未必理想，特別是酒家及酒樓的預訂會減少，但由於市民多了留家吃飯，故可能會增加買蟹的散客。

另一名業界人士稱，由於現時江蘇天氣仍然溫暖，故大閘蟹不夠肥，因此在月底天氣轉涼，才是最適合吃大閘蟹的時機。她又指，由於現時店家都會將內地的大閘蟹轉運到外地再運來港，故運輸成本增加，加上人民幣匯率上升，今年大閘蟹都需加價。

她又批評，現時不少人在網上銷售來歷不明的大閘蟹，當局打擊不力，亦對業界造成嚴重影響。