劏房床位呎租貴豪宅逾2倍　基層住戶用一半收入交租

香港樓價租金久高不下，對基層市民造成沉重負擔。在新冠肺炎肆虐及自身經濟條件的局限下，基層市民只能租住「不適切居所」，如床位及劏房等單位，不但衞生環境惡劣，且其租金更佔基層市民收入逾三分之一，在疫情下租金更只加不減，再加上迫遷等其他因素，居民的「居所穩定性」失去保障，因此有機構向「不適切住戶」了解其困難和租金變化。

社區組織協會幹事呂綺珊指出，疫情嚴重影響基層市民生計，調查發現基層市民的租金佔入息比例有所上升，其中單身和2人家庭比例最高，佔45%及50%，幾乎佔收入的一半。呂表示雖然租金與上年比較之下維持不變，但疫情下增加了失業和開工不足的情況，令市民收入減少，而租金佔入息比例增加。上年的租金佔入息中位數為29%，但今年已上升至39%，基層市民扣除租金後更難以應付生活開支。

再者，「不適切居所」呎租超越豪宅，早在2019年，一個18呎的床位平均呎價高達91.6港元，而私人住宅A類單位(40平方米以下)僅36.5港元，高超過2倍。今年疫情下，床位租金更增加至105.6港元，變相基層市民以豪宅價錢租住環境惡劣又缺乏基本生活設施的居所，超過90%住戶居住在少於75平方呎的空間。而且本港欠缺租金管制，業主加租單純地隨個人意願，基層市民只可以逆來順受。她表示有46.5%受訪者在過去3年曾被加租，其加租中位數為2次，每次200港元，當中更有10%租戶3年內被加租3次或以上。調查下更發現一次性加租最高金額為1100港元；累積加租金額更高達1500港元。在欠缺租務保障下，更出現迫遷情況。有三分之一住戶並未有簽訂任何租約，一旦遇上租務糾紛，租客的情況更為不利。

住在深水埗區劏房3年的住戶賴女士表示，家中廁所曾經水浸，所有電器受損。而之後更被業主迫遷，業主拒絕在她尚未搬走的情況下退回按金，而當中金額包括2個月的租金和水電煤費用，更揚言如未在限期內遷出會將單位停水停電，但期限只有7日，短時間內根本難以尋找合適單位。

呂又指，若要改善基層市民的居住環境和減輕其租金負擔，政府需增加公屋供應以供更多基層人士居住，並設立相關租務管制以防止業主大幅加租，也需要全面重訂租住權保障及確認優先續租權等，以保障基層住戶利益。