政Whats噏：管有等同製作？　議員對法例各執一詞

立法會即將復會，不過建制同泛民議員都按耐不住，已經開火喇！《港區國安法》實施咗逾3個月，但至今只有2人被檢控。有議員今日(4日)出席電台節目嘅時候，就住法律條文拗咗一大輪，就連生BB都用作舉例說明。唔知係咪覺得生BB比較貼地，市民容易理解呢？

話說公民黨(公文袋)議員楊岳橋喺論壇節目上，話有市民貼幾張紙就畀人話危害國家安全，甚至試過有人藏有、管有反修例單張及海報就被拘捕，覺得令人痛心喎。

而議員容海恩(Eunice)回應嘅時候就暗諷楊岳橋冇熟讀法例，即場引述法律條文幫佢「補課」，楊聽唔入耳，突然打斷Eunice話「唔好讀嘢喇容海恩，妳答唔到我嘅問題，就咁讀書冇意思架！」而Eunice都唔耐煩，指楊唔熟悉法例而提出問題，但又唔畀機會人家解答，質疑楊係明知故問囉。

而楊岳橋唔知係咪想攞返個彩，就重申問題話「咁管有(反修例宣傳品)算唔算呀？」Eunice就話其實管有同製作差唔多。楊隨即借題發揮，話「我管有個BB，同製作BB都唔同啦！」面對楊嘅「挑機」，Eunice立刻反駁話「我唔知BB係邊個嘅，可能你管有嘅BB都係你製作嘅呢！」