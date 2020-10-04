遭疫市加租$3000兼濫收水電　劏房戶投訴無門促落實租管

新冠肺炎疫情下，根據政府統計處於6月中公布的數字，本港最新失業率高達近6%，達到15年來新高。有關注基層住戶的團體指出，不少基層租戶失業或被放迫無薪假，雖然政府曾呼籲良心業主減租，實際上業主不但沒有減租意向，反而逆市下仍持續加租。團體直指租務管制是刻不容緩的措施，促請政府不應只流於「研究租管」，必須就落實租管研究具體執行細節，救基層家庭於水深火熱。

關注基層住屋聯席今日(4日)舉行記者會，席間有劏房住戶指出，租金由每月4000港元加至7000港元，經常因為加租問題或環境不適切需要搬遷，亦有遇上業主濫收水電費用的問題。該住戶續指，當時業主每月計算水費，每立方米以15港元起計算，惟翻查水務署資料，發現以每4個月為一周期的收費率計算，即使是第4級，收費亦只是每一立方米為9.05港元。其後在轉介下，租住由良心業主租出的房屋，現時一季四個月的水費只是40多港元。曾就業主濫收水費問題入稟小額審裁處控告業主，惟法庭以沒有認可機構證據為由拒絕受理，促請政府盡快立法規管。

聯席亦表示，政府雖成立租務管制研究工作小組，並於昨日(3日)以熱線及社交媒體直播形式進行了首場網上「公眾論壇」，惟安排卻對基層市民極不便利，因劏房本身不能「插線」上網，基層手機數據有限，難以看兩小時直播；另一方面，即使想表達意見，不少街坊亦未能打進熱線，變相諮詢意見變成「圍內」討論，導致最大持分者的劏房戶很多都不能參與其中。

聯席建議政府採納具體方案，保障業主及租戶的對等權益，包括業主和租戶必須簽定不少於一年的「死約」，第2年至5年為「生約」，5年後業主可按法定委員會要求定訂立新租約，5年內如租客能負擔租金業主就必須續租，亦應規定業主在租約上提供清晰列明，並依據電力公司及水務局的電費及水費收費模式，以打擊濫收水電的情況。