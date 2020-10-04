網媒創辦人伍永德涉串謀傷人案 10.1被警方國安處拘捕

網媒創辦人伍永德(中)涉串謀傷人案，本月1日被警方國安處拘捕。

曾挑戰立法會飲食界議席、並曾於去年發起反修例遊行的網媒「PPPN International」創辦人伍永德，因去年12月涉嫌「串謀有意圖傷人」，本月1日被警方國家安全處拘捕，已獲准保釋候查。消息指，伍涉與「屠龍小隊」的案件有關。

PPPN international日前在Facebook公布，「本台創辦人之的伍永德被警方拘捕，據律師了解，罪名串謀傷人。」並已於昨日(3日)下午保釋。

警方回應指，警務處國家安全處人員經深入調查後，於本月1日在灣仔區拘捕一名34歲姓伍本地男子，涉嫌與一宗在去年12月發生的「串謀有意圖傷人」案有關。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

伍永德本身任職廚師，於16年立法會選舉曾參選飲食界功能組別，最終落敗；去年8月曾向警方申請旺角大遊行，被警方反對。

至於「屠龍小隊」，於去年8月成立，專門針對警方的速龍小隊，因而稱為「屠龍」，過去曾多次向警署發動襲擊，包括投擲汽油彈，亦涉及土製炸彈案件。