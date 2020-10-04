節日氣氛差未見報復式消費　食肆蝕住做呻慘

十一、中秋4日連假已到最後一天，東網記者今午(3日)到銅鑼灣一帶視察，發現希慎廣場、時代廣場人流不算多，昔日假期熙來攘往的街景不復存在。現場所見，市民消費意欲不大，多數逛街消遣，較少購物，珠寶名店等店面頗為冷清，與往年十一假期大相逕庭。有食肆負責人指，今個長假期的節日氣氛不如往時，生意大跌一半，直指「蝕住做」。

銅鑼灣一燒臘店負責人劉先生稱，總結一連4日的長假期，生意較往年下跌3至4成。他直言，對長期假的生意並無寄望，惟又指香港是旅遊城市，疫情下沒有遊客生意，只做本地食客生意難以維持，「直頭蝕住做」，再加上沙灘暫停開放，往淺水灣等的本地客大減，對假期生意亦有影響。他又說，經濟低迷，家庭收入減少，中秋做節飯亦「加料少咗」。

日式拉麵店負責人郭先生對過去4日長假期生意大呻，「除咗慘唔知點形容」。他表示，今年生意不及往年一半，除了午市及晚市外，其餘時間店面冷清，甚到空無一人。他指市道不景，即使假日旺區的人流也很少，未能感受節日氣氛，無奈稱生意在下年前亦難以回復往時，笑言市民「錢袋喺自己身安全啲」。他又提到，在晚市禁堂食措施生效時，生意更大跌8至9成，而礙於拉麵質地，外賣生意亦難做。

泰式粉麵食肆負責人范先生則指，受疫情影響，缺少遊客生意下，今年假期生意較往年下跌一半。他又說，4日長期假生意略為好轉，比上月多2至3成，但未見報復式消費，加上中秋家庭聚餐，市民偏向選擇中餐，對其生意並無太大幫助。他直言，現時「蝕住做」，但為員工生計着想，在減低開支的情況下仍會繼續營運，期望可盡快放寬禁聚令。

另外，中環皇后像廣場及遮打花園一帶外傭聚集熱點被擠得水洩不通，有大批外傭席地而坐，部分更懶理禁令，多於4人共聚。現場有不少人拉下口罩聊天，載歌載舞，甚至以自助餐形式開餐，環球大廈對出各條通道都被放假的外傭佔據，擺放着大大小小的貨物，期間，有食物環境衞生署職員到場巡邏，惟未見對聚集的群眾作出勸阻。

在港工作一年的菲傭Rose指，4日連假中自己有一天可休息，僱主曾勸喻她減少到人多的地方聚集，故今日只一人外出消遣，對於早前有指僱主與外傭因外出引發爭執，她稱自己未曾聽聞。