中秋十一長假旅業寒冬　首3天僅631旅客訪港

每年的10.1長假期均是於本港的旅遊旺季，訪港旅客人數動輒過百萬，但今年受到新冠肺炎疫情影響，出入境旅客均跌至新低。根據入境處出入境旅客流量統計數字，今年10月1日至3日，訪港的內地和外地旅客合共只有631人次，較去年同期的41.7萬人次暴跌。

受疫情影響，港府至今仍實施限制入境措施和強制檢疫措施，本港現時開放的管制站只有機場、港珠澳大橋及深圳灣。入境處數字顯示，本月1日訪港的內地旅客只有93人次，2日及3日則分別有154及186人次，即合共433人次；大部人均經深圳灣口岸來港，而3日以來，只有16人次經港珠澳大橋來港。

對比去年同期的內地旅客數字，10月1日有9.3萬多人次，其後兩日則有逾13.2萬人次，及超過12.7萬人次。即合共35.2萬人次。

至於來自外地的訪港旅客，本月首3日分別只有118人次、50及30人次，即合共198人次；對比去年同期首3日，即1.8萬人次、2.25萬人次及2.4萬人次，總數為6.45萬人次。