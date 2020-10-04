郭家麒Fb批警員是「走狗」　警方斥惡意中傷煽動仇恨

公民黨議員郭家麒10.1當日於Facebook(Fb)貼文，批評警察「是一堆綠色物體，甘作為殘暴政權的走狗」。事隔數天，警方今天（4日）亦在社交平台貼文，點名批評郭家麒的貼文惡意中傷及羞辱警務人員、煽動仇恨，又斥其為求政治目的不擇手段，肆意貶毀警員。

郭家麒當日在Fb的貼文中以「一堆綠色物體」形容警員，指他們可能學歷不高、水平不足，卻有高薪厚祿，能夠吸引到這堆人死心塌地作奴隸。貼文中又反問一眾警員「這樣便成為高壓獨裁統治者的一個工具，出賣了自己的靈魂，這樣值得嗎？」

警方今日也貼文反擊，指郭作為醫生，理應明白遭受惡意中傷、誣告及侮辱自身專業的感受；又批評郭為求政治目的不擇手段，肆意貶毀警員，實有違有德者及公職人員應有的道德操守，與醫者應有的高尚品格背道而馳，着實令人遺憾。

警方續稱，事實上，自去年6月以來，警務人員一方面要應付真槍實彈、土製炸彈和汽油彈等致命武器的威脅，另一方面要面對惡意中傷、羞辱和起底。然而，警隊上下從未忘記初心和天職，一直堅守崗位，日以繼夜守護香港，以保護市民為己任。經歷過去一年多的社會創傷和反覆的疫情，香港現在需要的不是政治掛帥的人身攻擊，而是需要團結一致，同心同德重建家園。

對於被警方點名批評，郭家麒回應查詢時指，對於警方的反應完全不感意外，但認為警方「字眼用得好重」。他解釋，指當日發文全因由去年示威，以至早前12歲女童被男警撲倒在地上，及孕婦遭警員推跌等種種事件，都令人感到心痛，強調該貼文只希望讓警員自我反省過去的執法行為是否恰當。然而，他認為現時警方予人觀感就是不願反省，認為做的行為都是正確，對此感到失望。他又笑言自己「好傻」，其實一早也知道答案不應再向他們提出上述的提問。