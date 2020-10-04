澳洲駐港總領事懸空7個月　終委任沃德為下任駐港總領事

澳洲駐港總領事懸空多月後終有接任人!早前有傳媒報道指，澳洲和新西蘭因中國內地爆發新冠肺炎疫情，禁止內地人入境，疑因此觸怒北京，導致澳洲和新西蘭新任駐港澳總領事未獲發簽證。澳洲外長佩恩（Marise Payne）今終正式宣布委任沃德（Elizabeth Ward）為新任駐港總領事。

前任澳洲駐港總領事彭朗寧（Michaela Browning）於今年2月離任，並於2月25日返回澳洲，其後由副總領事利偉恩(Ryan Neelam)暫代職務。至今澳洲駐港總領事已懸空約7個月，消息指沃德早前曾到達香港，並與在港的澳洲商界會面，但由於她一直未獲發簽證，澳洲一直未能正式宣布駐香港及澳門新任總領事人選。

沃德在澳洲外交及貿易部擔任外交官多年，更曾以澳洲首席談判員身份，參與澳洲香港自由貿易協定，及泛太平洋協定的談判。

位於深水灣香島道的澳洲駐港總領事官邸早前曾遭爆竊。當時保安員發現該獨立屋圍欄被鋸開，門窗亦被撬過及屋內有搜掠痕迹，懷疑被人潛入爆竊，於是報警。警方接報到場，經初步點算後相信沒有損失。

翻查資料，該官邸於2015年亦曾被爆竊，當時損失總值1萬元的港幣及人民幣，以及一批值9萬元的珠寶首飾。