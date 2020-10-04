近千人逼爆西貢　餐廳船艇滿載遊客　小巴須等40分鐘

一連4日的中秋假期今日(4日)來到最後一日，受疫情影響不能外遊，市民惟有在香港找找好節目，有「香港後花園」之稱的西貢是不少市民享受假期的熱門地區。中午時分，西貢碼頭一帶人頭湧湧，東網記者目測有近千人，出入西貢的公共交通工具候車處排隊人數眾多，形成長人龍，有市民表示候車進西貢已花近40分鐘時間，對於人流眾多，表示只要做好防疫措施就不太擔心。

下午約1時，西貢人潮絡繹不絕，小巴站大排長龍，目測有近百人候車，西貢碼頭至相連行人路有近千人，出海的船及小艇都全數滿載，多家海鮮酒家中午時候近乎坐滿。市民劉先生表示早早安排今日偕同家人到西貢遊玩，到處走走，並已計劃食海鮮。劉續指，預計西貢人數眾多，都有擔心播毒風險，惟有做好防疫措施，勤洗手並戴好口罩。

陳小姐與同學亦趁假期到西貢海旁及水庫逛逛，並指早上11時等小巴入西貢，等了40分鐘才成功上車，對於人頭湧湧的環境，二人表示因有佩戴口罩，所以不太擔心。