元朗樓上無牌酒吧違禁令 警拘64人包括負責人及顧客

警方今日（4日）清晨約5時接獲報案，指元朗宏業東街27號一單位有人聚集，形迹可疑。

人員接報到場，經初步調查，人員拘捕一名22歲姓張酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，場內63名酒吧顧客(包括40名本地男子及23名本地女子，年齡介乎15歲至59歲）則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕；他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員檢獲小量懷疑氯胺酮，約值1,400百元、約200支紅酒、烈酒及啤酒，約值26,000元。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，並呼籲市民切勿以身試法。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。