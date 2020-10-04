顧委會成員促港台避免惡意中傷　梁家榮死撐一直謹慎行事

香港電台節目備受爭議，常被外界批評立場偏頗。港台顧問委員會上載7月份的會議紀錄，當中有委員關注如何避免《左右紅藍綠》或《頭條新聞》被通訊事務管理局發出警告的事情再次發生，而廣播處長梁家榮表示在接獲投訴後已迅速下令把該集《左右紅藍綠》下架。此外，當中有委員建議港台管理層熟讀何謂「惡意中傷」，並持守最基本的法律底綫。

在顧委會的會議紀錄中，有委員認為港台作為公共廣播機構，若未能確保節目內容準確，其聲譽或會受到無法彌補的損害，故認為港台應加強其信譽風險管理系統。另有委員指，港台除須遵守《香港電台約章》，亦須持守最基本的法律底綫，舉例指遵守《港區國安法》及其他香港法例，避免觸犯如「惡意中傷」或「誹謗」等罪行。

對於通訊局最近就港台節目《左右紅藍綠》及《頭條新聞》作出的裁決，有委員質疑該兩集節目的製作標準或前線員工在執行相關的標準時出現問題。時任顧委會主席陳建強亦詢問該集《左右紅藍綠》能夠播出的原因。

梁家榮回應指廣播處長作為港台的總編輯，須就港台的所有節目負責，但他相信實際上沒有傳媒的總編輯能夠在節目發布前閱畢所有內容。他指自己作為港台的總編輯，已在事件發生後作最終決定，包括在接獲投訴後已迅速下令把該集《左右紅藍綠》下架、要求加強把關的工作並進行檢討、按照程序向有關同事加以訓斥和輔導。

梁家榮在會議中又稱，港台管理層亦高度重視法例對傳媒的要求，對通訊局的案例及法庭就傳媒的裁決判詞均相當熟悉，又稱港台同事具備充足的法律意識，而且一直小心謹慎行事。

此外，陳建強稱，收到由議員何君堯議員發出的投訴信，主要涉及何君堯不滿《鏗鏘集》記者在經過1年時間仍未對「7.21」進行全面剖析，反而在訪問中針對何。陳指出，既然有議員從《約章》角度就節目標準及質素對港台提出了意見，他希望港台管理層可以作出回應，避免社會誤會，又稱若有不足之處，亦可予以改進。

但梁家榮則認為該投訴信反映社會對「7.21」仍有不同疑問。他又稱，遇到社會意見分歧，港台不會放棄任何一個角度跟進，並指此類追查真相的節目，有時難免會令某些人感到冒犯，因而引來一些激烈反應。