誤以為自動續期錯失死線　3300僱主補交第二期保就業申請

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃，共接獲15.8萬名僱主申請。保就業秘書處今(4日)表示，留意到部分在第一期計劃獲批補貼的僱主，誤以為計劃會自動延續，毋須重新申請而錯過截止日期，已通知7000名曾獲補貼、未有申請第二期計劃的僱主，讓他們透過網站確認申請意向，當中3300名已在上月底前提交申請，該處將酌情處理，但強調不代表批准有關申請。

「保就業」計劃秘書處表示，留意到有部分於計劃第一期獲得補貼的僱主，因為誤以為計劃會自動提供2期共6個月的補貼，而未有正式遞交第二期保就業申請，為了讓相關僱主能繼續於9月至11月獲得財政支援，協助保留可能會被遣散的僱員，計劃代理人向所有獲得第一期補貼而未有申請計劃第二期共約7000名僱主發出電郵及手機短訊，讓當中仍然希望參加計劃第二期的僱主，可以透過計劃申請者服務網站於9月30日或之前確認申請意向。

秘書處續指，當中約3300名僱主透過計劃申請者服務網站提交第二期申請，全部均為第一期獲得補貼的僱主，會酌情接受有關僱主的逾期申請，惟不代表批准有關申請，將會按照「保就業」計劃第二期的「守則及條款」及程序處理有關申請，包括審核有關僱主有否違反第一期的相關承諾，包括在接受政府工資補貼期間不會裁員，以及把政府工資補貼全數金額用於僱員工資。