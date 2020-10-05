賓館轉營改月租　酒店清空作陳列室吸另類客

面對訪港旅客大減，賓館業被迫轉營，不少改為月租房，惟每月平租2、3千元，只及日租每月收益的四分之一，更要水電全包，賓館業慨嘆連交租給業主也不夠，絕對是入不敷支。遇上租客將房間變為「家居」生火煮食，甚至長開冷氣，更增煩惱!酒店亦扭盡六壬吸客，甚至將房間清空改作陳列室、品酒室、私人瑜伽室，搶供展覽業等另類客群。

香港旅遊業賓館聯合總會創會會長兼召集李嘉龍估計，目前約有5成賓館改作月租房間出租，但經營仍困難，因有別於一般短途旅客日間會外出旅遊，月租租客大都是低收入人士，如劏房戶、輪候上公屋的人士或是情侶等等。租客大部分時間整天留在「家中」，長歎冷氣，由於租金包水電，令賓館的電費負擔上升。

賓館房間設計原先並非作「劏房」用途，惟有租戶入住後更在房間添置衣櫃、雪櫃、電磁爐，甚至用石油氣爐打邊爐煮食，令房間一片混亂，每當有租客退房時，賓館職員都要花上兩三小時大清潔，曾在床底發現昆蟲，增添員工工作量。更令人煩惱的是有租戶會偷偷在房間明火煮食，增添發生火警的危險。惟因房間是月租，職員要與租客預約方可進入，在監管上亦困難。李形容賓館目前是見步行步，總好過丟空房間沒收入。

同樣，近期不少市民租住酒店房舉行派對活動，曾有酒店房間被攪到一團糟，要向租客索償。酒店面對前所未有的缺客困局，要扭盡六壬吸客，除大減價促銷，推出住宿連餐飲套票外，更有酒店將房間清空改作多用途「吉」房吸客，不過，有同業認為對增加收入幫助不大，只反映業界已走投無路，「古靈精怪嘢乜都要諗下」。