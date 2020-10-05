70間酒店賓館已結業　業界促快推健康碼予生路

一連四天中秋及十一假期過去，酒店入住率又由9成的「小陽春」打回冷清，自去年黑暴至今年疫情持續逾年，訪港旅客大跌逾99%，酒店及賓館業界艱苦經營至今已無以為繼，今年累計合共約有70間賓館和酒店結業，多家今年獲發牌的酒店更寧願延遲營運，以減少虧損。業界人士坦言已到了窮途末路，面對政府第三輪防疫抗疫基金補助大縮水，只能寄望政府短時間內大力推動跨境旅遊，給旅遊業一條生路。

民政事務總署轄下牌照事務處最新資料顯示，今年‪截‬至9月29日，共有65間賓館及3間酒店的旅館持牌人，在牌照到期前未有申請續牌、撤回已續牌申請，或要求取消牌照。截至8月31日，本港共有1603間賓館，較去年減少27間賓館。酒店有325間，較去年全年增加5間。

有業界人士指出，上述數據只是滯後的反映情況，因為無論是酒店或賓館申請牌照均要等上數年時間審批，今年酒店數目不跌反升，只反映年前的牌照申請至最近才批出，在現時慘淡環境下可謂「生不逢時」，據悉，有酒店落成後選擇延遲營運，同樣亦有部分酒店經濟差暫時停運、甚或結業。

賓館亦然，領牌約需兩三年時間，過往有人寧願頂手其他賓館的牌照，以便加快接手經營。不過，香港封關近一年，近期一間位於九龍區的精品酒店捱不住，即使願意將全幢10層物業連牌照低價找買家，惟因市道差，原先叫價3至6億元，亦要割價至2至4億元求售。

旅遊業在現時陷入冰封，香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍指出，自政府向業界發出一次性資助後，目前只有九千元的補就業津貼，業界經營困難。申請「百分百擔保貸款計劃」，又要向銀行提交很多文件，申請手續繁複，賓館小本經營未必可齊備證明資料向銀行申請審批。

香港旅館業協會創會會長兼香港精品酒店發展商會副主席梁大衛亦表示，曾協助不少同業向銀行申請「百分百擔保貸款計劃」，都不獲批。有相熟的銀行職員私下明言借貸要有借有還，但賓館持續無客等執笠，「明知你哋無錢賺，借錢畀你等同倒錢落海。」故不會批出申請。

他續指，目前每月約有10至30間賓館結業，亦有與業主提早解約被追討未完約的租金，要對簿公堂，結業仍要狽住一身債。賓館業經歷去年6月個的黑暴再加半年的疫情，實已財盡無能力再支撐下去，將陸續會有經營者交回牌照離場。

至於部分酒店近期減價促銷，成功令入住率回升，但梁說不少酒店已裁減七八成員工，只留下小部分員工做門面工夫，因為不少酒店是由上市公司或大集團持有，為免結業有損形象，影響股價，故只能減價出租吸客，但即使入住率有5成，收入只及去年同期的一成，慘淡經營，坦言業界目前已無計可施，只能寄望政府盡快推出健康碼，恢復通關。