大橋超支逾113億元　通車近兩載未填氹

港府除了每年虛耗巨額公帑補貼港珠澳大橋主橋的營運開支外，大橋主橋的工程費早前亦超支逾一百一十三億元（港幣‧下同），當中五十二億四千多萬元需由內地、香港及澳門三方合資，餘額再向銀行借貸融資興建。以港府需承擔約四成三建造費計算，單是計超支部分，港府已需要承擔涉款近廿三億元，但大橋通車至今接近兩年，港府仍未向立法會申請撥款為相關超支「填氹」，即有關款項港人尚未埋單。

位於內地水域的港珠澳大橋主橋，由內地、香港及澳門共同融資興建，工程最初造價約四百三十五億元，當中三方政府需按不同比例，合共出資約一百七十九億四千七百九十三萬元，約佔主橋工程費約四成，其餘工程費則靠向銀行借貸，相關貸款由橋費收入來償還。

大橋通車前，港府宣布接獲內地通知，因應物價上升及工程進度變化等因素，大橋主橋的最新造價增至五百四十八億四千五百五十八萬元，則超支一百一十三億五千二百九十五萬元。由於當初融資安排是涉及三方政府共同出資，在大橋主橋工程費超支下，三方政府亦需按原先融資方案，共同出資五十二億四千八百六十萬元來填補部分超支費用，其餘則靠借貸，而共同出資的款項亦會按比例攤分，當中港府需承擔約廿三億元。

但大橋通車至今近兩年，相關超支如何處理未見有下文。運輸及房屋局回覆查詢指，因應大橋主橋超支港方需承擔的約廿三億元，港府會適時尋求立法會批准增撥所需款項。